Секретар РНБО нагадав Кремлю, що Крим - українська територія.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів заступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву про погрози щодо повернення тимчасово окупованого півострова Крим.

На своїй сторінці у Facebook, він вкотре нагадав кремлівським чиновникам, що це українська територія і вона буде деокупована.

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов", - написав секретар РНБО.

Раніше Медведєв заявив, що спроби повернути окупований півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни РФ. За словами Медведєва, такі дії можуть призвести до Третьої світової війни.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що ЗСУ, ймовірно, розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту РФ, розташованого в бухті окупованого Севастополя.

Довідка УНІАН. У 2014 році Росія окупувала і анексувала український Крим, а потім розпочала військове вторгнення на Донбасі.

24 лютого 2022 року режим Путіна розв’язав повномасштабну війну проти України.

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