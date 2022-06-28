Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби повернути окупований півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни РФ.
Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти".
За словами Медведєва, такі дії можуть призвести до Третьої світової війни.
"Для нас Крим - частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим - це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить в НАТО, - це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа", - наголосив російський політик.
У своєму інтерв'ю Медведєв також прокоментував війну, яку РФ веде проти України. Вкотре представники влади країни-агресорки заявляють, що Росія воює з "нацистами", а не українцями, і продовжують наполягати, що не атакують житлові квартали.
"Росія веде боротьбу не з українським народом. Боротьба йде з "огидними нацистами", екстремістськими угрупованнями, запеклими бандитами та іноземними найманцями, які до них приєдналися. Наші збройні сили завдають високоточних ударів по об'єктах військової інфраструктури, а не по житлових спорудах", - сказав політик.
Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що ЗСУ, ймовірно, розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту РФ, розташованого в бухті окупованого Севастополя.