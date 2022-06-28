Для Росії окупований півострів "назавжди частина РФ".

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що спроби повернути окупований півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти".

За словами Медведєва, такі дії можуть призвести до Третьої світової війни.

"Для нас Крим - частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим - це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить в НАТО, - це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа", - наголосив російський політик.

У своєму інтерв'ю Медведєв також прокоментував війну, яку РФ веде проти України. Вкотре представники влади країни-агресорки заявляють, що Росія воює з "нацистами", а не українцями, і продовжують наполягати, що не атакують житлові квартали.

"Росія веде боротьбу не з українським народом. Боротьба йде з "огидними нацистами", екстремістськими угрупованнями, запеклими бандитами та іноземними найманцями, які до них приєдналися. Наші збройні сили завдають високоточних ударів по об'єктах військової інфраструктури, а не по житлових спорудах", - сказав політик.

Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що ЗСУ, ймовірно, розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту РФ, розташованого в бухті окупованого Севастополя.

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