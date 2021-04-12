В Офісі президента наголосили на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні з недопущення ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець заявив, що Росія невдовзі удвічі збільшить чисельність своїх військ вздовж кордонів України.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав на зустрічі з послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом.

Читайте такожУкраїна не планує військовий наступ на Донбасі – Мендель

Зазначається, що співрозмовники обговорили питання погіршення ситуації на сході України й поблизу її кордону та можливі шляхи стримування російської агресії.

Машовець подякував за підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України та за готовність Швеції до обговорення шляхів покращення стану безпеки у Європі.

Заступник керівника Офісу президента привернув увагу до нарощування Росією військових сил вздовж українських кордонів, у результаті чого їхня чисельність невдовзі має подвоїтись, а також до загострення російською стороною ситуації на сході України й порушення нею режиму припинення вогню. Він наголосив на важливості скоординованих дій на міжнародному рівні із запобігання ескалації ситуації та притягнення Росії до відповідальності за її військові дії.

«Якщо Росія відмовиться від пропозицій розумних рішень, то ми і вся міжнародна спільнота чітко побачимо, хто винний у дестабілізації ситуації», – зазначив Машовець.

Особливу увагу заступник керівника Офісу президента звернув на небажання російської сторони виконувати раніше досягнуті домовленості та дотримуватися курсу на мирне врегулювання збройного конфлікту, що покладає всю відповідальність на керівництво Росії. Він запропонував спільно опрацювати дієвий механізм із забезпечення чіткої фіксації фактів порушення режиму тиші.

Зі свого боку посол звернув увагу на зусилля, яких вживає Швеція, зокрема як країна, що головує в ОБСЄ, щодо забезпечення прозорості військових дій Росії відповідно до її зобов’язань у межах Віденського документа 2011 року. Він позитивно оцінив зусилля української сторони з мирного врегулювання конфлікту та повернення до режиму припинення вогню.

«Україна дотримується правил міжнародного права і міжнародного гуманітарного права», – наголосив Тиберг.

Посол зазначив, що Швеція й надалі звертатиме велику увагу на ситуацію на сході України та поблизу її східних кордонів й підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Стягування російських військ до кордонів України

30 березня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров