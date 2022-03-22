Пєсков нагадав про концепцію нацбезпеки РФ.

У Кремлі допустили використання Росією ядерної зброї у разі виникнення загрози для неї.

Про це заявив CNN спікер президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Концепція національної безпеки Росії передбачає використання ядерної зброї тільки в разі загрози самому її існуванню", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО в Брюсселі країни-члени Альянсу обговорять, як вони будуть реагувати, якщо Росія застосує хімічна, біологічна, кібер-або ядерна зброя.

Сьогодні президент Джо Байден попередив, що Путін може вдатися до застосування хімічної зброї в Україні зараз, коли його "приперли спиною до стіни".

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