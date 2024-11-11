Лондон також сподівається на зрушення у питанні Storm Shadow.

Британія і Франція хочуть не дати новообраному президенту США Дональду Трампу скоротити допомогу Україні.

Як пише The Telegraph, сьогодні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони планують зробити останню спробу вмовити Трампа.

Зазначається, що політики також обговорять, чи можна переконати чинного лідера США Джо Байдена дозволити ЗСУ бити ракетами Storm Shadow вглиб території Росії. Зокрема, Лондон сподівається, що відповідне рішення нарешті буде ухвалено.

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"Ми дуже хочемо бути впевнені, що зможемо максимально ефективно використовувати час до 20 січня (коли Трамп стане президентом США), а не просто відкласти все до наступної адміністрації", - сказало одне з джерел видання.

Інший співрозмовник додав, що Байден, як очікується, "відкриє крани", передавши Києву додаткову фінансову допомогу до того, як залишить Білий дім.

Крім того, вказується, що Стармер і Макрон обговорять наслідки президентства Трампа для Близького Сходу і можливість торгової війни з Європою.

Війна в Україні - що буде з допомогою при Трампі

Аналітик Atlantic Council зазначив, що Трамп буде рухатися до припинення допомоги Україні.

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський "втратить допомогу" вже через місяць.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван напередодні сказав, що чинний лідер переконуватиме нову адміністрацію на чолі з Трампом у необхідності підтримки України.

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