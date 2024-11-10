Чинний президент США прагне поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою і за столом переговорів.

Чинний президент США Джо Байден переконуватиме нову адміністрацію на чолі з Дональдом Трампом у необхідності підтримки України. Про це в інтерв’ю CBS News сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами високопосадовця Білого дому, підхід адміністрації Байдена в останні дні "залишається таким же, як і протягом останніх двох з половиною років". Чинний президент США прагне поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів.

Також Салліван зауважив, що адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України:

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"Президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі".

Втім, Салліван відмовився конкретизувати, чи йдеться про якусь законодавчу пропозицію стосовно фінансування. Натомість він додав, що Білий дім прагне забезпечити Україну постійними ресурси після закінчення його каденції Байдена, "Тому що загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбувається на полі бою або за столом переговорів", – зауважив Салліван.

Перемога Трампа і війна в Україні - останні новини

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про допомогу Україні після інавгурації Трампа. За його словами, новий голова Білого дому не піде на поступки Москви.

Як сказав Подоляк, Трамп захоче показати силу США решті світу, включно з Росією та її союзниками.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом уже готується. За його словами, можливі майбутні контакти на рівні лідерів уже обговорювалися.

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