Згідно із міжнародним правом, поки Путін є президентом РФ, він має функціональний імунітет.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, чому наразі не відкривають провадження стосовно президента РФ Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

За її словами, Україна працює, дотримуючись міжнародного права та конвенції, згідно з якими, є певні особи, які мають функціональний імунітет.

"Найбільший воєнний злочинець 21-го сторіччя – це Володимир Путін. Але чи відкрили ми стосовно нього кримінальне провадження? У нього функціональний імунітет і, виконуючи норми міжнародного і національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, поки він є президентом РФ", – зазначила генпрокурор.

24 лютого 2022 року путінські орки почали бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. За підрахунками ООН, за місяць повномасштабної війни жертвами окупантів стали понад 1000 мирних українців.

Наступний раунд перемовин між Україною та Росією відбудеться у Туреччині, у вівторок, 29 березня. Пріоритети України у переговорах незмінні – мир та якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі.

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