Він підкреслив, що дієві гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові.

Президент України Володимир Зеленський про новий раунд переговорів: подивимося на результат.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі президента.

"Попереду - і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреба для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат", - зазначив Зеленський.

Він додав, що пріоритети України у переговорах відомі.

"Суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави - обов'язкові. Очевидна і наша мета - мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня член української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що наступний раунд переговорів України та Росії відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

"Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - зазначив він.

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