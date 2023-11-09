Втім, росіяни бідкаються, що Україна не бажає з ними говорити.

У Росії знову заговорили про нібито готовність до переговорів з Україною.

Як пише прокремлівський Телеграм-канал SHOT, росіяни нібито готові сісти за стіл переговорів, але не бачать сигналів від української сторони.

"Росія готова до переговорів з Україною, але від української сторони останніми місяцями не було навіть натяків на нові контакти з РФ", - заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Переговори з Росією - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Сполучених Штатів і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж почнуться більш активні і термінові дискусії про мирні переговори.

У Державному департаменті США заявили, що не знають про ведення розмов з Україною щодо будь-яких мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-які переговори - це справа України.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять з необхідності повного виведення російських військ з суверенної території України.

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