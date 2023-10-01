Він зауважив, що війна поглинає зброю і людей "з жахливою швидкістю".

Союзники України не повинні відступати у своїй підтримці й мають залишатися непохитними.

Таку заяву зробив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, передає BBC. Він зауважив, що президент РФ Володимир Путін не може перемогти Україну і не може знайти спосіб закінчити війну.

За словами Шаппса, Путін сподівався взяти Київ "блефом", однак народ України не дозволить цього.

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"І ми теж не дозволимо…Ми не повинні відступати", – закликав він.

За словами Шаппса, війна поглинає зброю і людей "з жахливою швидкістю", але "ми повинні залишатися непохитними".

Крім того, він назвав Україну "частиною сім'ї європейських демократичних націй".

Великобританія і Україна

Раніше Шаппс припустив, що у майбутньому програма навчання для українських військових може проходити і на території України. Але у відповідь на це прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявив, що в найближчий час цього не буде. Він зазначив, що Британія зараз не планує відправляти своїх військових інструкторів в Україну, щоб вони на місці навчали українських солдатів.

"Те, що ми робимо - це навчання українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим усі мають пишатися, тому що це приносить величезні зміни", – заявив Сунак.

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