Також президент наголосив на важливості якомога швидше передати Україні заморожені російські активи.

Рішення про передачу Україні 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів мають ухвалити якомога швидше. Про це президент України Володимир Зеленськийсказав під час зустрічі із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Після багатьох місяців без необхідної військової допомоги ми все ж змогли запустити виробництво дронів й інших систем озброєння. І тому ми потребуємо грошей для збільшення внутрішнього виробництва та сподіваємося, що ми зможемо отримати доступ до цих грошей. Так само й ті гроші, які підуть для людей, які втратили свої домівки", – сказав Зеленський.

Він також додав, що наразі для України пріоритетами є отримання фінансової та військової підтримки.

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"Але й зима наближається. І для нас зими завжди складні. А ця ще й небезпечна. Ми, звісно, підготувалися. Ми виконали своє "домашнє завдання". Але нам треба все ж таки отримати системи протиповітряної оборони (ППО). Більш детально про це я тут не скажу", - додав Зеленський.

Заморожені активи РФ - що повідомлялося

Напередодні стало відомо, що Сполучені штати ведуть перемовини з партнерами щодо очолення групи союзників, які передадуть Києву допомогу розміром до 50 мільярдів доларів. Зазначалося, що ці гроші Вашингтону будуть компенсовані з прибутків від заморожених російських активів.

За інформацією Politico, прем'єр Угорщини Віктор Орбан може завадити цьому. Зокрема, політик не погоджується на продовження санкцій проти Росії, які гарантували б США повернення цих коштів. На думку видання, таким чином Орбан намагається підіграти Трампу напередодні виборів.

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