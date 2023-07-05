Україна намагається заблокувати діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну.

Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти 18 компаній, які допомагали Російській Федерації вести війну проти України, повідомив він у Telegram.

"Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які пов’язані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ", - повідомив президент.

"Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах", - наголосив Зеленський.

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Глава держави додав, що робиться все, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій.

Зеленський підписав указ №371/2023, який увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 липня 2023 року. На засіданні РНБО пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) були представлені Національним банком України.

До списку компаній, проти яких запроваджено санкції, потрапили: ABH Holdings SA, ABH Ukraine Limited, "Альфастрахованіє Холдингз Лімітед", ABH Financial Limited, Акціонерне товариство "АБ Холдинг", Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮНС-Холдинг", Акціонерне товариство "АльфаСтрахування", Товариство з обмеженою відповідальністю "АС Фінанс", Товариство з обмеженою відповідальністю "АС Холдинг", Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – ОМС", Товариство з обмеженою відповідальністю "АльфаСтрахування – Життя", Seline Limited, Masline Holdings Limited, Fostar Limited, EXT Ltd, Viviga Limited, Fairacre Holdings Limited та Alfa Capital Holdings Limited.

Деякі з цих компаній були зареєстровані на Британських Віргінських Островах та на Кіпрі.

Санкції запроваджено терміном на 10 років.

Нагадаємо, раніше Зеленський своїм указом запровадив санкції проти ще 291 юридичної та 191 фізичної особи за підтримку агресії РФ.

Згідно з додатками до документа, санкції строком на 5-10 років застосовані до 291 підприємству, організації, установі з Росії, Грузії, Казахстану, Кіпру, Білорусі. Зокрема, під санкціями тепер Джорджіан Ейрвейз (Georgian Airways - авіаперевізник, який відновив сполучення з РФ від 15 червня).