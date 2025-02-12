Борис Джонсон приїжджав до Києва вже після видворення російських загарбників з Київщини, коли найбільша небезпека минула, за словами президента України.

Президент України Володимир Зеленський спростовав твердження про те, що нібито у 2022 році на той момент прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відговорив його від мирної угоди з Росією.

"Це не співпадає з логікою. Тому що, від чого він повинен був нас відговорити? Тобто, Борис приїхав тоді, коли ми відбили Київ і Київську область. А інакше, як би ми з ним гуляли по Києву? У нас є відеодокази. Ми з ним були не у той момент, коли нам було дуже складно. Нам було складно, але цей момент пройшов", - наголосив Зеленський в інтерв'ю для британського видання The Guardian.

Він запропонував уявити момент, коли Україні було дуже складно, і вона гіпотетично була "готова погодитися на що завгодно":

Відео дня

"Наприклад, нас шантажують. Приїжджає Джонсон і каже: ми з вами, тримайтеся! Не йдіть на поступки Росії!".

За його словами, це можна хоч якось уявити.

"Найскладніше - це окупація навколо Києва, Буча, усе, що було у Київській області... І коли він (Джонсон - УНІАН) приїхав, ми з ним не просто так гуляли по Києву. Ми відбили цей регіон! Ми відбили велику частину нашої землі! Тобто, у цьому немає логіки, що він повинен був якимось чином тиснути. Тиснути заради чого?" - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі, усі українці не хотіли бачити росіян і не хотіли з ними ні про що говорити:

"А хотіли справедливості і помсти. І тому, тут ніхто не міг вплинути якось на мою думку і на думку нашого суспільства. Ми усі були в однаковому настрої".

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в України, атакувавши з кількох боків. В тому числі окупанти пішли в наступ на Київ. Наприкінці лютого російські військові зайшли в чималу частину населених пунктів Київської області, зокрема, до Бучанського району. Однак у березні ЗСУ пішли у контрнаступ.

2 квітня 2022 року уся Київська область остаточно була звільнена від російських загарбників. Зокрема, Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун, Бородянка, Димер, Іванків і вся Київська область були взяті під контроль Збройних сил України і звільнені від російських загарбників.

Після видворення російських загарбників світ побачив на Київщині жахливу картину звірств: масові поховання, сліди тортур, руйнування та розкрадання.

9 квітня 2022 року Борис Джонсон прибув до Києва і разом з Зеленським прогулявся вулицями української столиці. Вони пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Глава держави показав гостю меморіал полеглим героям.

Як відомо, Росія з метою маніпуляції згадує про переговори, які велися між делегаціями України і Росії в Стамбулі у березні 2022 року. Зокрема, Росія намагається представити це все у ключі, що нібито Україна не хотіла миру. Насправді, у Стамбулі нічого не було погоджено. Київ прагнув зустрічі президентів України і Росії для того, щоб вони розв'язали ті питання, які стояли у Стамбулі. Від такої зустрічі відмовилася Росія.

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