Радник керівника ОП наголосив, санкції унеможливлюють виробництво Росією нових ракет, але Москва має багато старих.

Немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи протиракетної оборони.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Санкції унеможливлюють виробництво Росією нових ракет, але Москва має багато старих", - зазначив він.

Подоляк наголосив, що партнери України мають багато систем протиракетної оборони, але щоночі Росія продовжує тероризувати саме українські міста.

"Немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи протиракетної оборони", - підкреслив радник керівника Офісу президента.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 820 мільйонів доларів. Зокрема, він включатиме додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, дві системи протиповітряної NASAMS, а також до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.

У свою чергу Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS, передані Україні Сполученими Штатами, посилять захист української землі та неба.

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