Міністр оборони подякував США за ще один значний крок на підтримку України.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS, передані Україні Сполученими Штатами, посилять захист української землі і неба.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Дякую президенту США Джо Байдену і моєму колезі міністру оборони Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України: за рішення доставити NASAMS для української армії. Це посилює наші спроможності захищати нашу землю і небо. Перемога України у війні проти країни-терориста забезпечить глобальну безпеку на прийдешні роки", - наголосив Резінков.

Допомога від США для України

Як повідомляв УНІАН, напередодні Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 820 млн доларів. Зокрема, він включатиме додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.

Раніше президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони. Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн. Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на $7 млрд, відколи він став президентом країни і планує продовжити підтримку.