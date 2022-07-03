Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS, передані Україні Сполученими Штатами, посилять захист української землі і неба.
Про це Резніков повідомив у Twitter.
"Дякую президенту США Джо Байдену і моєму колезі міністру оборони Ллойду Остіну за ще один значний крок на підтримку України: за рішення доставити NASAMS для української армії. Це посилює наші спроможності захищати нашу землю і небо. Перемога України у війні проти країни-терориста забезпечить глобальну безпеку на прийдешні роки", - наголосив Резінков.
Допомога від США для України
Як повідомляв УНІАН, напередодні Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 820 млн доларів. Зокрема, він включатиме додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.
Раніше президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони. Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн. Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на $7 млрд, відколи він став президентом країни і планує продовжити підтримку.