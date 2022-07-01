Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі 820 млн доларів.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Він включатиме, зокрема: додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії. Дякуємо союзникам", - написав Єрмак.

Також інформацію про виділення Україні 14-го пакету військової допомоги на суму 820 млн доларів підтвердила журналістка Politico Лі Хадсон у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму $800 млн, який включатиме сучасні системи протиповітряної оборони. Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн. Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на $7 млрд, відколи він став президентом країни і планує продовжити підтримку.

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