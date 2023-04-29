Вона оглянула зруйновані школи, в одній з яких окупанти влаштували катівню, а також модульні містечка для переселенців.

З робочим візитом Чернігівщину сьогодні відвідала президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова, яка відучора перебуває в Україні, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.

За його словами, Чапутова побувала в Ягідному та Іванівці Чернігівського району. Там оглянула місцеві школи: підвал однієї з яких став катівнею, а іншої – прихистком для місцевих.

"Навчальні заклади Чернігівщини під час бойових дій перестали виконувати свою безпосередню функцію. Як наслідок - після звільнення області деякі установи зовсім непридатні до перебування там дітей, а деякі - потребують відновлення", - зауважив начальник ОВА.

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Також делегація на власні очі побачила результати авіанальоту по вулиці Чорновола у Чернігові. Президент Словаччини поспілкувалася і з мешканцями модульного містечка в Новоселівці, висловивши їм свою підтримку.

"Щиро дякую всьому словацькому народу та особисто пані Зузані Чапутовій за увагу та допомогу у цей нелегкий для країни час", - написав Чаус.

Він нагадав, що у 2021 році було підписано Угоду про співробітництво між Чернігівською обласною державною адміністрацією та Тренчинським самоврядним краєм (Словацька Республіка).

"На жаль, ми не встигли налагодити співпрацю з акцентом на розвиток регіону. Однак зараз завдяки підтримці міжнародних партнерів, зможемо відновитися", - зазначив Чаус.

Візит президентів Чехії та Словаччини до України - що відомо

28 квітня до України прибули президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова.

Для Павела, який склав присягу чеського президента в березні цього року, це перший візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери Чехії та Словаччини спочатку відвідали Бородянку на Київщині і на власні очі побачили наслідки російської агресії.

Згодом цього ж дня Чапутова і Павел зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні, 29 квітня, президент Чехії відвідав Дніпро.

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