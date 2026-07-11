Надія України на власні ракети для Patriot зіткнеться з великою проблемою, - Die Welt

США готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot, однак експерти попереджають, що запуск такого виробництва потребуватиме 1-2 років.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Україна отримає ліцензію на виробництво компонентів для систем протиповітряної оборони Patriot. Це рішення називають одним із найважливіших підсумків саміту НАТО, однак швидко налагодити випуск таких ракет не вийде, пише Die Welt.

Ракети Patriot залишаються одними з небагатьох засобів, здатних ефективно перехоплювати російські балістичні ракети "Іскандер-М" та гіперзвукові "Кинджали".

Останнім часом Україна відчуває гострий дефіцит таких боєприпасів, а темпи світового виробництва не встигають покривати потреби.

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Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що нинішній обсяг виробництва Patriot у світі – приблизно 60–65 ракет-перехоплювачів на місяць – не відповідає масштабам російських атак.

На думку Києва, власне виробництво дозволить скоротити логістичні ланцюги, пришвидшити ремонт систем ППО та зменшити залежність від поставок союзників.

Чому виробництво не запустять швидко

Попри політичне рішення Вашингтона, фахівці наголошують, що виробництво ракет Patriot є одним із найскладніших у сучасній оборонній промисловості.

Ракетний аналітик Маркус Шиллер вважає, що Україні знадобиться щонайменше один-два роки, перш ніж перші ракети зможуть зійти з виробничої лінії:

"Налагодження виробництва ракет Patriot – це складніше, ніж багато хто вважає. Я очікую, що Україні знадобиться один-два роки, перш ніж Patriot буде готовий до запуску".

За його словами, найімовірніше, Україна вироблятиме окремі елементи, зокрема двигуни, тоді як найскладнішу електроніку продовжать постачати зі США.

США вже мають лише два приклади такого виробництва

Для Вашингтона український проєкт стане лише третім випадком передачі ліцензії на виробництво Patriot. Раніше такі виробництва були організовані лише в Японії та Німеччині.

Зокрема, у Баварії завод компанії MBDA почали будувати наприкінці 2024 року, а перші ракети планують випустити лише у 2027 році. У самій Японії на запуск ліцензійного виробництва Patriot свого часу знадобилося близько п'яти років.

Експерти пояснюють, що значний час займають погодження американських технологій, сертифікація постачальників, встановлення спеціалізованого обладнання та підготовка виробництва.

Які ракети може виробляти Україна

Поки що офіційно не повідомляється, яку саме модифікацію Patriot дозволять виробляти Україні. Йдеться або про ракети PAC-2, що використовують осколкову бойову частину, або про сучасніші PAC-3, які знищують цілі прямим влучанням і сьогодні є основою американської системи протиракетної оборони.

Саме PAC-3 Україна вважає пріоритетними, адже вони вже довели свою ефективність у боротьбі з російськими балістичними ракетами. Водночас виробник Lockheed Martin раніше заявляв, що наразі не планує розгортати повноцінне виробництво PAC-3 за межами США.

Угода матиме стратегічне значення

Попри тривалий запуск виробництва, аналітики називають домовленість між Києвом і Вашингтоном історичною.

Вона не лише допоможе Україні поступово створити власне виробництво сучасних ракет, а й стане найбільшим проєктом співпраці оборонної промисловості США та України від початку повномасштабної війни.

Крім того, розвиток нового виробництва має зміцнити загальні можливості НАТО із випуску ракет Patriot, попит на які стрімко зростає не лише в Європі, а й в інших регіонах світу.

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