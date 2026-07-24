Ракети вже напоготові: Зеленський попередив про російську атаку

Росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні.

Українська та зарубіжна розвідки попередили, що у найближчі 48 годин Росія завдасть нового масованого удару по Україні.

Про це попередив президент Володимир Зеленський. "Росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", - зауважив президент.

У зв'язку з цим він зазначив, що Україна чекає розуміння з боку партнерів.

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"ППО – це перший пріоритет, з яким саме партнери можуть допомогти. Всі домовленості мають виконуватись оперативно... І важливо, що про все, що відбувається в Україні насправді, про російські удари проти наших людей, про затягування Росією своєї війни все більше знають в ключових країнах-партнерах", - сказав Зеленський.

Зеленський анонсував зустріч з Трампом

Також глава держави висловив сподівання і на подальшу підтримку з боку США у питанні закінчення війти та встановлення достойного миру:

"Сподіваюсь, що Америка буде з Україною і надалі і ми зможемо закінчити цю війну достойним миром. Саме це нам потрібно. Ми готуємось до зустрічі з президентом Америки та його командою".

Мобілізація в Росії

Зеленський додав, що за даними розвідки достеменно відомо, що на осінь Кремль готує мобілізацію.

"В Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають, а Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах".

Президент зауважив, що Україна повинна превентивно від цього захищатись на всіх рівнях. Він додав, що мова йде про фронт, далекобійні удари, мідлстрайки.

Також надія покладається на дипоматію, спілкування з усіма, хто здатен наблизити мир.

Удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень Росія завдала ракетного удару по Києву та області, внаслідок чого загинуло 10 осіб, ще 100 отримали поранення.

Як деталізували у Повітряних силах, ворог вдарив по приватному спорткомплексу, а не по полігону ЗСУ, як повідомляли деякі Телеграм-канали.

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