США запустили процедуру видачі Україні ліцензії на ракети Patriot, - Kyiv Independent

Компанія-власник технології вже надала свою згоду.

США розпочали процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot. Як пише Kyiv Independent, питання вийшло за межі політичних заяв і перейшло в технічну площину.

За словами неназваного українського чиновника, американська компанія Lockheed Martin, яка є власником технології ракет і є їх основним виробником, вже надала згоду на передачу Україні ліцензії.

"Чиновник не вірить, що процес триватиме кілька місяців, як припускалося раніше", - пише видання, не наводячи додаткових подробиць.

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Як зазначає Kyiv Independent, наразі ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot за межами США мають тільки Японія та Німеччина.

"Виробництво перехоплювачів на внутрішньому ринку дозволить Україні спрямувати свої зростаючі ресурси оборонної промисловості безпосередньо у виробництво, одночасно зменшуючи свою залежність від продукції американських виробників", - пише видання.

Ліцензія на ракети Patriot

Як писав УНІАН, тиждень тому Дональд Трамп заявив, що США можуть надати Україні право виробляти ракети до систем Patriot. За його словами, американська компанія, яка вже будує чотири заводи, здатна організувати виробництво в Україні за два-три місяці. Трамп підкреслив, що ліцензія дозволить українцям самостійно виготовляти цю техніку, зменшивши залежність від тривалих поставок зі США.

Тоді Трамп зізнався, що Білий дім ще не обговорював це питання із компанією Lockheed Martin, але висловив переконання, що там не будуть проти.

Після цієї новини численні експерти висловили переконання, що навіть за найоптимістичнішого сценарію перші ракети Patriot українського виробництва з'являться не раніше, ніж за рік-півтора.

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