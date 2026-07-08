США можуть надати Україні право на виробництво систем Patriot, - Трамп

На його думку, Україна швидко зможе розібратися у виробництві цих систем.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть надати українцям право на виробництво систем Patriot. Таку заяву американський лідер зробив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

"Мені одна пташка наспівала, що ми дамо їм (українцям - УНІАН) право виробляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді, це дуже складний процес. Але ви швидко розберетеся в цій складності. І ми якраз про це й говоримо", - сказав він.

За словами Трампа, компанія, яка їх виробляє і зараз будує чотири заводи, зможе зробити це за два-три місяці.

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"Якщо ви замовляєте "Петріот", зараз вам доводиться довго чекати. Те саме з "Томагавками". Ми маємо багато певного обладнання, але його називають елітним. Так що одна з речей, про які ми говоритимемо, - це те, що ми надамо вам ліцензію на виробництво цієї техніки. Це ж круто, правда? Тож ви не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо. Ми скажемо: "Робіть самі". Ми поки не повідомили про це компанії, але все владнається. Звісно, вони будуть у захваті", - додав він.

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