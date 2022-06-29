Жодних відносин української держави із Сирією більше не буде, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський назвав визнання Сирією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" нікчемною історією.

Про це президент повідомив у відеозверненні.

"Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що у такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, Сирія визнала "незалежність" так званих "ЛДНР". У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками.

Довідка УНІАН. Росія у 2014 році навесні захопила український Крим, а потім вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ЛДНР".

Пізніше - рано вранці 24 лютого 2022 року - РФ наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну.

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