Президент України Володимир Зеленський назвав визнання Сирією самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" нікчемною історією.
Про це президент повідомив у відеозверненні.
"Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія", - наголосив він.
Зеленський підкреслив, що у такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим.
Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, Сирія визнала "незалежність" так званих "ЛДНР". У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками.
Довідка УНІАН. Росія у 2014 році навесні захопила український Крим, а потім вдерлася на частину Донбасу й підтримала бойовиків, які створили самопроголошені "ЛДНР".
Пізніше - рано вранці 24 лютого 2022 року - РФ наважилася на повномасштабне вторгнення в Україну.
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