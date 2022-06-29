Сирія вирішила визнати незалежність "ДНР" і "ЛНР" / фото facebook / SecurSerUkraine

Сирія зробила офіційну заяву з приводу так званих "ЛНР" і "ДНР". Держава вирішила визнати незалежність псевдореспублік, підконтрольних Кремлю.

Повідомлення МЗС опублікував місцевий портал SANA.

"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність і суверенітет "Луганської Народної Республіки" і "Донецької Народної Республіки", — сказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, Сирія — один із союзників Росії. Згідно з численними повідомленнями, РФ вербувала найманців в державі. А ще Сирія купувала зерно, вкрадене в Україні.

Раніше в червні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР". Він назвав їх "квазідержавними територіями" під час коментаря на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Все це відбувалося в присутності президента Росії Володимира Путіна.

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