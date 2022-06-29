Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ держави.

Сирія зробила офіційну заяву з приводу так званих "ЛНР" і "ДНР". Держава вирішила визнати незалежність псевдореспублік, підконтрольних Кремлю.

Повідомлення МЗС опублікував місцевий портал SANA.

"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність і суверенітет "Луганської Народної Республіки" і "Донецької Народної Республіки", — сказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, Сирія — один із союзників Росії. Згідно з численними повідомленнями, РФ вербувала найманців в державі. А ще Сирія купувала зерно, вкрадене в Україні.

Раніше в червні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР". Він назвав їх "квазідержавними територіями" під час коментаря на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Все це відбувалося в присутності президента Росії Володимира Путіна.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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