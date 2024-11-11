За словами дипломата, ЄС солідарний з Україною, навіть тоді, коли вона не є членом союзу.

Європейський Союз не є військовим альянсом, проте він має певні положення про солідарність. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю "Європейській правді".

"У нашому договорі є статті, в яких йдеться про те, що якщо один з членів зазнає агресії, то інші повинні надати підтримку. Дехто вважає, що це еквівалент статті 5 договору НАТО. Інші кажуть, що це не така вже й очевидна схожість. Але ніхто не заперечує, що є стаття, яка вимагає від усіх країн-членів проявляти солідарність, якщо на когось нападають", - пояснив він.

За словами дипломата, навіть якщо ЄС не є військовим альянсом, то це не означає, що країни не надають одне одному гарантії безпеки.

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"Ми демонстрували солідарність з Україною навіть тоді, коли ви (українці - УНІАН) не були членом Європейського Союзу. І було б набагато більше, якби ви були членом", - запевнив Боррель.

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Також Жозеп Боррель заявив, що Україна на своєму шляху до ЄС має дуже добрий результат, навіть кращий, ніж у деяких інших держав, які готуються до членства вже впродовж багатьох років. За його словами, це свідчить про те, що українське суспільство дійсно хоче стати членом Європейського Союзу.

Своєю чергою у МЗС Фінляндії розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що він не хоче постачати Україні далекобійні ракети. За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, Росія не відступить, якщо союзники перестануть допомагати Україні.

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