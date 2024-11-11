За словами Борреля, в останньому звіті про розширення ЄС Україна отримала дуже високу оцінку.

На своєму шляху до ЄС Україна має дуже гарний результат, навіть кращий, ніж у деяких інших країн, які готуються до членства вже протягом багатьох років. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю "Європейській правді".

"Європейський Союз - це клуб країн-членів, які погоджуються поводитися певним чином у багатьох сферах. У нас багато спільних політик, і це вимагає певної готовності. Зокрема - тому що економіки повинні конкурувати", - підкреслив політик.

За словами Борреля, навіть сильного бажання недостатньо, аби бути членом Європейського Союзу. Він зауважив, що для цього необхідний процес реформ, аби гарантувати, що всі критерії буде виконано.

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"Це не наше бажання: такими є правила. Але я хочу відзначити, що в останньому звіті про розширення, який Єврокомісія затвердила 30 жовтня, Україна визнана такою, що має дуже добрий результат, набагато кращий, ніж у деяких інших держав, які готуються до членства вже багато років", - наголосив голова європейської дипломатії.

Він додав, що у цьому звіті Україна отримала дуже високу оцінку, тому вона є на правильному шляху.

"Отже, ви маєте робити реформи, і ви це робите. Ви на правильному шляху. Це свідчить, що українське суспільство дійсно хоче стати членом Європейського Союзу і готове докласти зусиль, щоб це стало реальністю", - підсумував Боррель.

Вступ України до ЄС - останні новини

Також в оновленому звіті з розширення ЄС йдеться про те, що Україна зробила всі кроки, які раніше були невиконаними та визначеними у висновку Європейської комісії 2022 року. Також окремим пунктом позитивно відзначено зусилля України щодо прав нацменшин. На цьому наполягав, зокрема, уряд Угорщини.

Водночас результати соціологічного опитування Центру Разумкова показали, що понад 80% українців проголосували б за вступ України до ЄС і НАТО, якщо б такий референдум відбувся найближчим часом. Зазначається, що було опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

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