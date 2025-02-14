Україна посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, акцентував прем'єр.

Вступ України до ЄС - це стратегічний крок, який, перш за все, необхідний самому блоку. Він зміцнить його східний фланг у військовому відношенні, а також збільшить його геополітичну вагу у світі. Таку думку висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у колонці на Politico, особливо відзначивши багатство надр України, які могли б посилити Євросоюз.

За його словами, Україна не тільки стикалася з різними проявами російської агресії, а й, що найголовніше, знає, як їм протистояти.

"Поєднання фінансових можливостей ЄС із військовим досвідом України - запорука нашої подальшої співпраці. Вступивши до ЄС, Україна та її Збройні сили могли б стати основою єдиної європейської армії, про що на континенті говорять уже кілька десятиліть", - наголосив Шмигаль.

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Він акцентував, що загартована в боях армія України могла б стати альтернативою армії США, яка наразі налічує понад 65 000 військовослужбовців у ЄС, а її найбільші підрозділи розміщені в Німеччині, Італії та Іспанії:

"Крім практичного значення, це рішення могло б зміцнити відносини зі США, оскільки Вашингтон дедалі більше сумнівається в необхідності розміщення своїх військових за кордоном".

Крім того, Шмигаль наголосив на багатстві надр України, які містять 22 з 30 корисних копалин, перерахованих як критично важливі для ЄС:

"Україна посідає перше місце в Європі за запасами уранової руди, маючи можливість задовольняти власні потреби в енергії, а також експортувати уран - особливо з урахуванням того, що попит на ядерну енергетику в Європі зростає. Україна також має найбільші запаси літію в Європі, і його використання у світі тільки зростає... Ми готові створити спільні підприємства в цій сфері, що, безсумнівно, призведе до стратегічної переваги для ЄС. Ба більше, Україна входить до першої десятки країн із підтвердженими запасами титанової руди, і тільки 10 відсотків цих підтверджених запасів наразі розробляються".

Шмигаль вважає, що Україна могла б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку як цивільної промисловості ЄС, так і передових військових технологій.

Хто блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше писав УНІАН, Угорщина і Словаччина блокують вступ України до Європейського Союзу. Як заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанишина, роблять вони це з політичних причин і у зв'язку з великими геополітичними змінами у світі:

"Безумовно, це політика. Політика, пов'язана з тим, що не тільки Україна приєднується до Європейського Союзу. У цьому порядку денному ще 9 країн. Так само політика пов'язана з великими геополітичними змінами у світі у зв'язку зі вступом на посаду нового президента Сполучених Штатів".

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