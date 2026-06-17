Вступ України до Євросоюзу: посолка назвала реалістичний термін

Після відкриття переговорних кластерів ще буде багато вимог, які Україні необхідно виконати.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає дуже життєздатними перспективи України набути членства в ЄС до 2030 року.

Про це Матернова сказала в інтерв’ю Укрінформу. "2030 рік - це дуже життєздатний термін. Звичайно, переговорні кластери вимагатимуть багато змін, але зараз ми говоримо про їхнє відкриття, тобто про офіційні технічні переговори у конкретних сферах. Україна до цього готова", - зазначила Матернова.

Водночас, за її словами, питання про те, наскільки швидко Євросоюз і Україна зможуть завершити переговори про вступ, залежатиме від значної законодавчої та іншої роботи.

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"Щодо питання відкриття кластерів, було б чудово, якби це відбулося вже влітку. Для цього буде достатньо політичної волі", - зазначила Матернова.

Як пояснила посол ЄС, "уся ідея відкриття кластерів полягає в тому, що після цього буде ще багато узгоджень, які мають обов’язково відбутися, і буде ще багато вимог, які ми виклали у свою позицію".

Матернова повідомила, що є проміжні орієнтири, які потрібно виконати.

"Але, як заявила Єврокомісія понад рік тому, Київ мав виконати вимоги саме для відкриття кластерів. Ми поки не говоримо про завершення дискусій. Тож нинішнього узгодження із законодавством ЄС зараз цілком достатньо для початку фактичних переговорів про вступ. Ось що означає відкриття кластера", - додала посол.

Що передбачає перший переговорний кластер "Основи"

Як нагадала Матернова, невід’ємною частиною вимог першого кластера "Основи" є питання боротьби з корупцією та верховенство права.

"Ми будемо стежити за прогресом і незалежністю антикорупційних органів точно так, як ми це робимо зараз", - відзначила вона.

Разом з тим, у першому кластері йдеться і про основи ринку, економіки, статистики, фінансового контролю та функціонування демократичних інституцій.

"Тож кластер "Основи" досить великий і охоплює всі аспекти функціонування сучасної демократичної держави, заснованої на ринковій економіці", - наголосила Матернова.

Вона запевнила, що усі реформи в Україні будуть відстежуватися, постійно контролюватися та оцінюватися.

Реформи під час війни за виживання

Матернова вважає дивовижним те, що Україна реально реформує свою державу, інституції та правовий порядок під час війни і боротьби за власне виживання.

"Тож це не слід сприймати як належне. Україна в цьому відношенні справді унікальна. Я не знаю жодної іншої країни, яка б вела екзистенціальну війну та водночас реформувалася", - зазначила посол.

Також вона зауважила, що воєнний стан, який нині діє в Україні, очевидно, "несе певне обмеження основних прав".

"Наприклад, вночі є комендантська година. Це не є нормою, але я вважаю, що Україна наразі дуже добре балансує обмеження свобод до тієї міри, яка необхідна для ведення війни, але не використовує це як привід для зайвих обмежень", - заявила Матернова.

Вступ України до Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, 15 червня офіційно розпочалися переговори про вступ України до Євросоюзу, оскільки було відкрито перший переговорний кластер про засадничі основи приєднання. Цей кластер передбачає вимоги щодо боротьби з корупцією, розвиток правосуддя й верховенства права, становлення міцних демократичних інститутів тощо. Усього цей кластер складається з п’яти розділів: Судова система та основні права; Правосуддя, свобода та безпека; Державні закупівлі; Статистика; Фінансовий контроль.

Відкриття решти п’яти кластерів очікується у липні.

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