ЄС погодив відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України

Усі країни-члени Європейського Союзу остаточно погодились відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України. Цей кластер стосується засадничих основ приєднання, включно з розвитком правосуддя й верховенства права, становлення міцних демократичних інститутів тощо. Про це йдетьcя у повідомленні Європейcької комісії у соцмережі X.
"Країни Європейського Союзу погодилися відкрити перший переговорний кластер про вступ України та Молдови. Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основної складової цього процесу, зокрема у сфері правосуддя та основних прав", - наголошується у повідомленні.
У Єврокомісії зазначили, що "розширення – це наша найкраща інвестиція у майбутній мир, безпеку і процвітання".
Чи можливий вступ України у ЄС до 2030 року
Як відомо, перший переговорний кластер щодо вступу України у ЄС кладається з п’яти розділів:
- Судова система та основні права;
- Правосуддя, свобода та безпека;
- Державні закупівлі;
- Статистика;
- Фінансовий контроль.
Усього тематично визначено шість кластерів. До них відносяться:
- Внутрішній ринок;
- Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;
- "Зелений" порядок денний;
- Ресурси, сільське господарство та згуртованість;
- Зовнішні зв'язки.
Процес набуття членства не передбачає чіткого визначення конкретних дат, але за умови виконання Україною усіх необхідних зобов’язань і втілення реформ цілком можливо, що Україна стане готовою вступити до Євросоюзу до 2030 року. В ЄС очікують від України втілення усіх визначених зобов’язань.