ЄС погодив відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України

Відсьогодні офіційно розпочинаються переговори про вступ України до Євросоюзу.

Усі країни-члени Європейського Союзу остаточно погодились відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України. Цей кластер стосується засадничих основ приєднання, включно з розвитком правосуддя й верховенства права, становлення міцних демократичних інститутів тощо. Про це йдетьcя у повідомленні Європейcької комісії у соцмережі X.

"Країни Європейського Союзу погодилися відкрити перший переговорний кластер про вступ України та Молдови. Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основної складової цього процесу, зокрема у сфері правосуддя та основних прав", - наголошується у повідомленні.

У Єврокомісії зазначили, що "розширення – це наша найкраща інвестиція у майбутній мир, безпеку і процвітання".

Відео дня

Чи можливий вступ України у ЄС до 2030 року

Як відомо, перший переговорний кластер щодо вступу України у ЄС кладається з п’яти розділів:

Судова система та основні права;

Правосуддя, свобода та безпека;

Державні закупівлі;

Статистика;

Фінансовий контроль.

Усього тематично визначено шість кластерів. До них відносяться:

Внутрішній ринок;

Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання;

"Зелений" порядок денний;

Ресурси, сільське господарство та згуртованість;

Зовнішні зв'язки.

Процес набуття членства не передбачає чіткого визначення конкретних дат, але за умови виконання Україною усіх необхідних зобов’язань і втілення реформ цілком можливо, що Україна стане готовою вступити до Євросоюзу до 2030 року. В ЄС очікують від України втілення усіх визначених зобов’язань.

Вас також можуть зацікавити новини: