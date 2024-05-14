Передбачається, що вступ має відбутися у зв'язку з виконанням певних умов.

Україна пропонує чіткі часові рамки для вступу до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а саме - не пізніше липня 2028 року. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив в Telegram.

За його словами, Міжнародна робоча група з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яку він співочолює разом з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, оприлюднила важливий звіт.

"У ньому ми обґрунтовуємо необхідність і пропонуємо конкретні кроки для майбутнього членства України в НАТО", - відзначив Єрмак. Відео дня

У зв'язку з цим, як нагадав керівник ОП, у липні у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.

"Ми закликаємо Альянс надати Україні запрошення розпочати переговори про вступ. Надійна перспектива членства в НАТО — це ключовий спосіб переконати Росію, що вона не виграє від ведення війни", - зазначив Єрмак.

За його словами, підготовлений звіт підкреслює важливість таких кроків для досягнення справедливого миру.

"Ми пропонуємо чіткі часові рамки для вступу України до НАТО - не пізніше липня 2028 року за виконання конкретних умов. Також необхідно посилити зусилля щодо військової допомоги Україні, включаючи зняття всіх обмежень на постачання звичайних озброєнь. Важливо, щоб союзники витрачали 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні та розблокували заморожені російські активи на 300 мільярдів доларів для підтримки нашої країни", - наголосив Єрмак.

Водночас, на його переконання, якщо Україна не отримає запрошення на Вашингтонському саміті, це може посилити агресію з боку РФ.

"Сильні та чіткі рішення НАТО в липні будуть надзвичайно важливими для майбутнього справедливого миру в Україні та всьому євроатлантичному регіоні. Вони стануть мотивацією та підтримкою для наших військових і всіх громадян", - додав керівник ОП.

Також, за словами Єрмака, Андерс Фог Расмуссен наголосив на необхідності рішучих дій з боку НАТО для перемоги України та встановлення стійкого миру.

"Лідери Альянсу повинні чітко заявити, що наша підтримка безпеки й суверенітету України є незворотною. Наш звіт викладає конкретні заходи для досягнення цієї мети шляхом посилення економічної та військової підтримки. Приєднання України до НАТО - це найпевніший шлях до тривалого миру та безпеки в Європі", - додав Єрмак.

Членство України в НАТО

Як повідомляв УНІАН, наступний саміт відбудеться у Вашингтоні (округ Колумбія, США), 9-11 липня 2024 року.

29 квітня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг у Києві заявив, що країни НАТО навряд чи дійдуть консенсусу щодо запрошення України в Альянс на липневому саміті у Вашингтоні. Це рішення про запрошення України в НАТО вимагає згоди від усіх 32 країн-членів Альянсу - тобто одностайного консенсусу. Водночас, за його словами, зараз ведеться наполеглива робота, аби забезпечити набуття Україною членства в цій організації.

Разом з тим Столтенберг повідомив, що президента України Володимира Зеленського запрошено до участі у вашингтонському саміті НАТО в липні.

При цьому, Зеленський заявив, що Альянс не має відступати від власних правил на догоду Кремлю. Президент України переконаний, що Київ заслуговує на запрошення в НАТО, зокрема, завдяки українській силі, захисту спільних цінностей і значенню для майбутнього усього євроатлантичного простору. (

11 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов.

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