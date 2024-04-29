Президент України Володимир Зеленський озвучив очікування від саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться в липні у Вашингтоні. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.
"Вже на цьому етапі можна сказати впевнено: саміт у Вашингтоні може стати моментом сили для Альянсу, або ні. Саме там вирішиться, чи буде у ворога Альянсу можливість накладати вето на посилення НАТО. І це вирішується саме у питанні щодо України", - сказав Зеленський.
Президент України переконаний, що Київ заслуговує на запрошення в НАТО, зокрема, завдяки українській силі, захисту спільних цінностей і значенню для майбутнього усього євроатлантичного простору.
"Ми вважаємо, що Альянс не повинен боятися власної сили та не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у Кремлі", - наголосив Зеленський.
Глава держави подякував кожному лідеру і абсолютній більшості країн НАТО, які підтримують Україну стосовно майбутнього членства.
Неанонсований візит Столтенберга до Києва
Як повідомляв УНІАН, Україні не варто чекати запрошення до НАТО на липневому саміті. Про це у Києві під час зустрічі з Володимиров Зеленським заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Водночас він запросив президента України на саміт НАТО, але заявив, що не очікує від усіх 32 країн-членів НАТО одностайного консенсусу щодо запрошення України вступити в Альянс.
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