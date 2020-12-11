США надали Україні фінансову підтримку у 2020 році / фото REUTERS
У 2020 році загальна сума допомоги для України від Сполучених Штатів склала 698 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.
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"2020 рік добігає кінця, і ми пишаємося наданою Україні підтримкою в розмірі 250 млн доларів для галузі безпеки та 448 млн різногалузевої допомоги, яку США виділили для народу України цьогоріч", - заявили американські дипломати.
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