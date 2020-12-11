Зокрема, було виділено 250 млн доларів допомоги для галузі безпеки та 448 млн - на інші різні галузі.

У 2020 році загальна сума допомоги для України від Сполучених Штатів склала 698 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

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"2020 рік добігає кінця, і ми пишаємося наданою Україні підтримкою в розмірі 250 млн доларів для галузі безпеки та 448 млн різногалузевої допомоги, яку США виділили для народу України цьогоріч", - заявили американські дипломати.

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Автор: Віталій Саєнко