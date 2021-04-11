Раніше Росія відмовилася від участі в спеціальній зустрічі в рамках ОБСЄ.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що РФ могла б пояснити В ОБСЄ переміщення своїх військ на кордон з Україною.

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Таку заяву вона зробила в Twitter, коментуючи відмову Росії брати участь у засіданні ОБСЄ з питання концентрації військ РФ на західних кордонах.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська рухаються, куди і з якою метою", – зазначила вона.

Нагадаємо, Росія відмовилася від участі у спеціальній зустрічі в рамках ОБСЄ, яка скликалася через нарощування військ РФ поблизу кордону з Україною.

Стягування російських військ до кордону України

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

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Автор: Дмитро Захаров