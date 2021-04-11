Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що РФ могла б пояснити В ОБСЄ переміщення своїх військ на кордон з Україною.
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Таку заяву вона зробила в Twitter, коментуючи відмову Росії брати участь у засіданні ОБСЄ з питання концентрації військ РФ на західних кордонах.
"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська рухаються, куди і з якою метою", – зазначила вона.
Нагадаємо, Росія відмовилася від участі у спеціальній зустрічі в рамках ОБСЄ, яка скликалася через нарощування військ РФ поблизу кордону з Україною.
Стягування російських військ до кордону України
- 30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ.
- Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
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