Суд витребував у сторони обвинувачення матеріали, які додатково підтверджують розшук президента-втікача, і оголосив перерву до 22 грудня.

У Печерському районному суді вчергове не змогли обрати запобіжний захід колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в організації масових вбивств на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляється у Facebook Адвокатської дорадчої групи.

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У повідомленні сказано, що слідчий суддя Вячеслав Підпалий на початку засідання виніс попередження адвокатам Януковича за неналежну поведінку, а саме неявку у визначений час і місце в судове засідання з розгляду клопотання, на час і дату, яку було оголошено під час перерви в попередніх засіданнях.

Прокурори, своєю чергою, попросили суд визнати неповажними причини неприбуття адвоката Центра безоплатної правової допомоги Владислава Шипоша на засідання.

Слідчий суддя вирішив звернутись до ЦБПД з запитом щодо причини неявки адвоката.

Далі захист Януковича попросив допитати свідків – колишнього охоронця Януковича Костянтина Кобзаря, інших охоронців, пілота гелікоптера, на якому Янукович втікав з України. Суддя відмовив у задоволенні клопотання, так само як і в допиті "грузинських снайперів", які нібито були на Майдані під час подій 18-20 лютого 2014 року і стріляли в правоохоронців.

Наприкінці засідання суд витребував у сторони обвинувачення матеріали, які додатково підтверджують розшук Януковича, для чого оголосив перерву до 12:00 22 грудня.

Суд над Януковичем: що відомо

Після втечі з України в лютому 2014 року Янукович проживає в Росії.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі.

Прокурори просили суд засудити Януковича до 15 років позбавлення волі. Від оскарження вироку прокуратура відмовилася.

Захисники екс-президента назвали рішення суду необґрунтованим та ухваленим під тиском. На вирок Януковичу адвокати подали кілька апеляційних скарг.

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Автор: Дмитро Хилюк