Україна готова до перенесення "мінського формату" до Туреччини, "якщо буде погодження всіх сторін".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував можливість перенесення перемовин у "мінському форматі" до Туреччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

Керівник ОП нагадав, що наразі зустрічі у "мінському форматі" відбуваються у режимі відеоконференції.

"Тому як тільки стане можливим говорити про очні зустрічі…, і якщо буде погодження всіх сторін, то безумовно Україна готова зустрічатися у Туреччині для того, щоб продовжити перемовини", - підкреслив він.

Єрмак зазначив, що Україна "з радістю прийняла" пропозицію Туреччини щодо перенесення перемовин у "мінському форматі", однак найголовнішим для країни є те, щоб ці перемовини "відбувалися та були результативними".

"Місце - це важлива річ, але не на першому місці. Тому, я думаю, що сьогодні, коли це все ще відбувається у режимі відеоконференції, важливо, щоб був результат цих перемовин", - наголосив він.

За словами Єрмака, всі учасники "нормандського формату" підтвердили, що зацікавлені у тому, щоб процес перемовин у ТКГ був ефективним.

Як повідомляв УНІАН, раніше спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен на засіданні ТКГ повідомив про пропозицію Туреччини проводити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі в Стамбулі.