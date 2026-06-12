Переговори про вступ України в ЄС стартують в понеділок, - офіційна заява

Україна та Молдова вестимуть переговори в одному "пакеті".

Перший переговірний кластер щодо умов вступу України і Молдови в ЄС відкриється у понеділок, 15 червня. Згоду на це дали усі країни блоку. Про це у спільній заяві повідомили голова Європейської Ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Усі держави-члени погодилися відкрити перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою. На першій Міжурядовій конференції в понеділок ми відкриємо кластер з основоположних питань; основи процесу приєднання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей кластер зокрема охоплює питання основних цінностей та принципів ЄС - від верховенства права до демократичних інституцій.

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"Розширення – це стратегічний вибір. Зближуючи наші країни, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому нашому континенті. У світі, що характеризується зростаючою невизначеністю, розширений Європейський Союз відповідає нашим спільним інтересам", - йдеться у заяві.

Перспективи членства України в ЄС

Як писав УНІАН, єврокомісар Марта Кос заявила, що процес вступу України до ЄС не передбачає чітких дат, проте за умови виконання всіх зобов’язань та реформ Україна може бути готова до членства вже до 2030 року.

Після досягнення миру питання інтеграції України стане надзвичайно актуальним, при цьому в ЄС розглядають ідеї нової методології розширення, зокрема концепцію "асоційованого членства".

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