Україна побоюється, що її заявка до ЄС може бути відкладена: у Politico назвали причини

За словами дипломатів, для України існує ризик опинитися осторонь - з деякими перевагами інтеграції в ЄС, але без чіткого шляху до повноправного членства.

Прагнення України швидко просунутися на шляху до членства в Євросоюзі створює напруженість між Києвом, Брюсселем і деякими європейськими столицями напередодні відкриття наступного тижня першого офіційного переговорного блоку. Про це пише Politico, посилаючись на слова дипломатів і представників ЄС.

Зазначається, що Київ і Брюссель публічно привітали ймовірний початок офіційних переговорів 15 червня як прорив.

"Але Україна стурбована тим, що її заявка може бути відкладена через політичні проблеми, включаючи президентські вибори у Франції. Це може зсунути питання про розширення з порядку денного ЄС. Брюссель, тим часом, стурбований темпами реформ у Києві", - пише видання.

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Дискусійні документи, опубліковані Парижем і Берліном, що рекламують "асоційоване членство" для Києва та інші тимчасові рішення для країн-кандидатів, викликають занепокоєння.

"На практиці Україні пропонують все, крім самого членства", - заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцев.

За словами дипломатів, для України існує ризик опинитися осторонь - з деякими перевагами інтеграції в ЄС, але без чіткого шляху до повноправного членства.

Київ не відкидає франко-німецькі ідеї, але хоче більш надійних гарантій щодо того, до чого це призведе, за словами чиновників, обізнаних про переговори. У матеріалі сказано:

"Чому ситуація загострюється: Київ хоче відкрити не один, а кілька переговорних кластерів до кінця цього літа, щоб дати зрозуміти своїм політикам і втомленим від війни виборцям, що членство в ЄС - це реальна перспектива, а не нездійсненна мрія".

У свою чергу Брюссель стурбований розчаруванням як фактором ризику для внутрішніх реформ в Україні. Дійсно, прогрес у прийнятті ключових законів, необхідних для вступу до ЄС, сповільнився в останні місяці.

Там нагадали, що комісар ЄС з питань розширення Марта Кос цього тижня відвідала постраждалий від бомбардувань Київ із закликом "зберігайте спокій, продовжуйте діяти", зустрівшись із прем'єр-міністром Юлією Свириденко та головами парламентських комітетів, відповідальних за перегляд реформ.

"У кімнаті відчувалося, що обидві сторони дійсно починають засукувати рукави і набагато активніше брати участь у процесі доступу", - повідомив представник ЄС, обізнаний з деталями поїздки Кос.

Вступ України до Євросоюзу

Раніше повідомлялося, що в рамках технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося узгодити більшість вимог Будапешта, однак питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається невирішеним і може стати предметом подальших переговорів з ЄС.

За даними ЗМІ, минулого тижня в ході технічних консультацій вдалося узгодити 10 з 11 вимог Будапешта.

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