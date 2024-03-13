Шмигаль зауважив, що цей крок є свідченням того, що Україна обов’язково буде членом Євросоюзу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського Союзу. У своєму Telegram-каналі він зауважив, що відповідні пропозиції були представлені Раді ЄС.

"Ми стали ще на крок ближче до старту переговорів та нашого членства в Європейському Союзі. Цей крок - свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС", - написав очільник уряду і додав, що пріоритет уряду - зробити так, аби це сталося якнайшвидше.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.

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У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою України законопроектів на виконання необхідних кроків. Йдеться про впровадження Україною рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Раніше сьогодні, 12 березня, зазначалося, що Європейська комісія цього дня запропонує так звану переговорну рамку, яка встановлює основні принципи майбутніх переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

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