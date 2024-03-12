ЄК сьогодні представить переговорну рамку для вступу України, але навряд чи її схвалять до червневих виборів у Європарламент..

Європейська комісія у вівторок запропонує так звану переговорну рамку, яка встановлює основні принципи майбутніх переговорів про вступ України та Молдови у Євросоюз, водночас, як пише Politico, навряд чи її схвалять у найближчі кілька місяців.

Зазначається, що після представлення документів їх мають обговорити та погодити держави-члени ЄС.

"Дипломати та офіційні особи ЄС попереджають, що угода між 27 європейськими столицями, необхідна для офіційного початку переговорів, навряд чи відбудеться до червневих виборів до Європарламенту", - йдеться у повідомленні.

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Як нагадує видання, для деяких країн ЄС, включаючи Австрію, було життєво важливо, щоб прогрес щодо України та Молдови йшов пліч-о-пліч із прогресом щодо майбутнього вступу Боснії і Герцеговини.

Як зазначають європейські чиновники, у вівторок Європейська комісія дасть позитивну рекомендацію Боснії і Герцеговині щодо початку офіційних переговорів про вступ. Наступним кроком для лідерів ЄС є обговорення рекомендації щодо Боснії і Герцеговини на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

Європейська комісія також планувала представити документ про внутрішню підготовку блоку до майбутнього розширення. Але згідно з останнім порядком денним Європейської комісії, з яким ознайомилося POLITICO, цей документ, який спочатку був запланований на 27 лютого, тепер відкладено до 20 березня.

Вступ України до ЄС

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.

У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою законопроектів на виконання необхідних кроків. Йдеться про впровадження Україною рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

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