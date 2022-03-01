Ми маємо дивитися у майбутнє разом, каже президентка ЄП.

Президентка Європейського Парламенту Роберта Метсола заявила, що Європарламент визнає європейську перспективу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час свого виступу на позачерговому засіданні Європарламенту.

"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Документ вже доставлений у Брюссель й офіційно зареєстрований.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що сьогодні в Європейському парламенті планують ухвалити резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

Президенти 8 країн закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС.

Як пояснила керівник постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, народний депутат з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева, спочатку Україна отримає статус країни-кандидата у члени ЄС, а потім стане членом спільноти.

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