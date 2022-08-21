У 2023 році Європейська комісія представить щорічний звіт щодо політики розширення.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявляє, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, щоб зберегти статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маасікас сказав на прес-конференції, присвяченій початку всеукраїнської комунікаційної кампанії "Разом ми - Європа".

Посол ЄС зазначив, що зараз ситуація для України є зрозумілою, оскільки вона отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС відповідно до 49 статті Договору про Європейський Союз, в якій сказано, що всі європейські країни, які відповідають критеріям, можуть стати членами.

Маасікас нагадав, що 23 червня Європейська Рада оприлюднила сім рекомендацій щодо різних напрямів реформування, за якими Україна має провести подальшу роботу.

"Прогрес за цими напрямками буде оцінюватися в наступному році в щорічному звіті Європейської комісії з питань розширення. Україна перейшла від політики сусідства до політики розширення для ЄС. І прогрес буде оцінюватися в наступному році", - підкреслив Маасікас.

Своєю чергою, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина зазначила, що Україна наближається до завершення процесу втілення Угоди про асоціацію Україна - ЄС, який може бути завершений до кінця цього року. Вона заявила, що Україна потребує політичної ясності та дорожньої карти від Євросоюзу щодо наступних кроків.

"Ми не хочемо, щоб процес нашого приєднання до Європейського Союзу був бюрократичним. Звичайно, ми як держава максимально демонструємо свою здатність пройти всі необхідні юридичні процедури, пов'язані з членством, але не хочемо, щоб політики, лідери ЄС зводили цей процес до бюрократії. Враховуючи виклики, з якими стикається Україна. Враховуючи те, що ми не повинні з нуля проходити всі процедури, тому що відданість українського народу, відданість України принципам демократії є очевидними та зрозумілими. Їх не потрібно оцінювати", - заявила Стефанишина.

Також віце-прем'єр нагадала, що Україна майже на 70% виконала всі зобов'язання в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

На її переконання, це говорить про те, що Україну "не потрібно оцінювати з нуля".

У зв'язку з цим, як підкреслила Стефанишина, Україна очікує від Євросоюзу політичних рішень. "Ми хочемо таку політичну ясність отримати вже до кінця року", - заявила вона.

Кандидатство України в ЄС:

23 червня Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій прискорення добору суддів Конституційного Суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейським, прийняття та реалізації Закону про національні меншини.

Зараз Україна виконала рекомендацію про призначення нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але ще необхідно провести конкурс і призначити нового директора Національного антикорупційного бюро.

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