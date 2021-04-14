Але причин для погіршення відносин Анкари з Москвою більш ніж достатньо навіть без України.

Ще в понеділок перед закриттям туристичних агенцій в Москві можна було купити (і клієнти це масово робили) путівки на відпочинок в Туреччині під час травневих свят. А вже через півгодини виявилося, що більш ніж півмільйона людей нікуди не поїдуть. Тому що з 15 квітня до 1 червня нічого з Росії не буде літати на турецькі курорти.

Про це пише Gazeta Wyborcza. Про закриття Туреччини оголосила віце-прем'єр Тетяна Голікова, пояснивши, що рішення пов'язане з катастрофічною епідемічною ситуацією в країні.

"Патріотична солідарність" туристів

Читайте такожЕрдоган прокоментував загострення ситуації на ДонбасіІнше і більш правдиве пояснення ізоляції росіян від пляжів Середземного моря дав заступник голови Ради федерації РФ Костянтин Косачев. Він поскаржився на відсутність "громадянської відповідальності" у тисяч людей, які зляться на Кремль в інтернеті за зруйновані плани на відпустку. І не через турботу про здоров'я громадян, а, на їхню думку, через політичну ситуацію.

Косачев відверто визнав, що ті, хто сумнівається в правдивості офіційної версії розриву авіасполучення з Туреччиною, мають рацію. В своєму блозі він нагадав, що сказав президент Раджеп Таїп Ердоган в суботу, коли приймав у себе лідера України Володимира Зеленського.

"Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність України. Ще раз підтверджуємо наше принципове рішення про невизнання анексії Криму", - сказав турецький президент.

Заступник голови вищої палати російського парламенту пояснив розлюченим туристам, що Туреччина таким чином нібито порушує права 2,5 мільйонів "жителів Росії" з окупованого українського півострова. Косачев закликав всіх невдоволених проявити "патріотичну солідарність" і розуміння, що "не можна відпочивати в країні, яка розтоптує права співвітчизників".

Зупинка потоку туристів з Росії - це сильний економічний удар для Анкари. Але в очах Кремля Ердоган заслужив на ще більше покарання. Тож можна очікувати, що, згідно з традицією російсько-турецьких чвар, санітарні органи Росії скоро знайдуть шкідників у помідорах, які масово імпортуються з Туреччини.

Україна купує турецькі безпілотники

Читайте такожЗеленський запросив Ердогана приєднатися до Кримської платформи: той відповівВ п'ятницю Україна підписала контракт на поставку нової партії турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Ця грізна зброя добре себе показала під час війни між Вірменією й Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Безпілотники дали азербайджанським силам перевагу над озброєними російською зброєю вірменами. Один з апаратів Bayraktar у неділю пролетів над позиціями російських сил на Донбасі.

В понеділок сварити турків взявся голова МЗС РФ Сергій Лавров. Він "наполегливо рекомендував" Анкарі "проаналізувати ситуацію й постійні войовничі заяви київського режиму". Лавров вимагав, щоб Туреччина "не підтримувала мілітаристських настроїв України".

Дедалі більше проблем між Росією й Туреччиною

Москва вважає ударом по її інтересах так званий "божевільний проект Ердогана". Йдеться про намір збудувати 50-кілометровий Стамбульський канал, який сполучить Мармурове море з Чорним.

Новий водний шлях повинен розвантажити постійно переповнений Босфор. Також новий канал дозволив би кораблям НАТО вільно проходити в Чорне море без необхідності дотримуватися обмежувальних процедур, відповідно до схваленої в 1936 році Конвенції Монтре. Саме це найбільше дратує Кремль.

Читайте такожЕрдоган розповів, чи прийматиме цьогоріч Туреччина туристів з УкраїниЩе одна проблема для відносин між Туреччиною і Росією - це питання вірмено-азербайджанського конфлікту. Анкара була спонсором нещодавньої війни в Нагірному Карабасі. І саме вона гарантувала перемогу Азербайджану. Але не Ердоган, а саме Володимир Путін швидко зібрав військові й політичні плоди цієї війни. І саме Росія, а не Туреччина, закріпила свій вплив на ситуацію в регіоні. Тож причин для обміну санкціями між країнами багато.

Позиція Туреччини щодо загострення на Донбасі

10 квітня президент Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для зниження напруги й встановлення режиму припинення вогню на Донбасі. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому Ердоган наголосив, що ситуацію на сході України потрібно вирішити у мирний спосіб.

У свою чергу, Зеленський розповів, що Україна і Туреччина мають спільне бачення безпеки в Чорному морі. При цьому, Київ і Анкара солідарні як у визначенні самих загроз, так і в тому, як на них варто реагувати.

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Переклад: Лесь Димань