За словами керівника прокуратури, напад є викликом правоохоронним органам.

Генпрокурор України Ірина Венедиктова прокоментувала спробу замаху на життя першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

"Я підтверджую факт - дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри в них, судячи з усього, були серйозні - автоматна черга прошила автомобіль", - повідомила вона.

За її словами, цей напад є викликом правоохоронній системі.

"Невстановлені особи, за попередніми даними, із автоматичної зброї калібру 7,62 здійснили близько 10 пострілів. В результаті поранений водій, якого наразі госпіталізовано. На місце події разом з керівництвом Нацполіції та прокуратури виїхала і я. Працює слідчо-оперативна група. Розпочато провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ)", - уточнила голова прокуратури.

Вона додала, що інші подробиці і коментарі будуть пізніше після проведення першочергових слідчих дій і оцінки ситуації.

"Прошу не спекулювати на цій темі та не займатися вигадками. Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання, звісно.", - резюмувала Венедиктова.

Замах на Шефіра - що відомо

Як повідомлялося раніше, вранці середи, 22 вересня, в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті був поранений водій. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав. УНІАН вдалося зв'язатися з ним особисто, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.

В СБУ заявити, що з'ясовують всі обставини події та проводять необхідні слідчо-оперативні заходи.

Автор: Віолетта Орлова