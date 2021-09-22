Перший помічник Зеленського пересувався на неброньованому автомобілі.

Автомобіль, на якому вранці в середу, 22 вересня, в день замаху пересувалися перший помічник президента України Сергій Шефір і його водій, не був захищений бронею.

Крім того, як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерело в поліції, автомобіль Шефіра мав номери прикриття АА 9863 РІ, яких немає в базі Міністерства внутрішніх справ. Також на транспортному засобі чиновника використовувалися й інші номери АА 3642 ТІ, яких теж немає в базі МВС.

Замах на Шефіра - що відомо на даний момент

У середу вранці, 22 вересня, в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Зараз він перебуває в реанімації в лікарні "Феофанія".

Сам Шефір не постраждав, проте особисто поки не коментував ситуацію. УНІАН вдалося зв'язатися з першим помічником Зеленського, але той ввічливо відмовився коментувати ситуацію. "Вибачте, не до вас", - сказав Шефір.

У Київській області введена операція"Сирена". Розслідування спільно ведуть СБУ, Нацполіція та УДО.

Генпрокурор Ірина Венедиктова оголосила про початок кримінального провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Віолетта Орлова