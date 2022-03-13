Територіальна оборона України зараз укомплектована на 100%, зараз йде укомплектування добровольчих збройних формувань, які допомагатимуть Збройним силам.
Про це передавати Уповноважений президента з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуваннями Андрій Ляхович в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, зараз, щоб потрапити до лав тероборони, потрібно пройти відбір.
"Кожен повинен займатися тим, чим вміє. Є люди, які вміють воювати, є люди, які повинні забезпечувати. І не потрібно ображатися людям, а брати хто що вміє робити, і робити це з користю, щоб не заважати в першу чергу Збройним силам і формуванням, які ведуть бойові дії", - сказав Ляхович.
Війна проти України:
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- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року за підрахунками ООН Україну залишили 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст поранений.