Зараз, щоб потрапити до лав тероборони, потрібно пройти відбір.

Територіальна оборона України зараз укомплектована на 100%, зараз йде укомплектування добровольчих збройних формувань, які допомагатимуть Збройним силам.

Про це передавати Уповноважений президента з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуваннями Андрій Ляхович в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, зараз, щоб потрапити до лав тероборони, потрібно пройти відбір.

"Кожен повинен займатися тим, чим вміє. Є люди, які вміють воювати, є люди, які повинні забезпечувати. І не потрібно ображатися людям, а брати хто що вміє робити, і робити це з користю, щоб не заважати в першу чергу Збройним силам і формуванням, які ведуть бойові дії", - сказав Ляхович.

Війна проти України: