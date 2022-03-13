112-та окрема бригада за допомогою "Стугни" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом та броньований автомобіль.

Тероборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її просування.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Тероборона Києва зупинила просування ворожої техніки", - заявив він.

За словами Геращенко, 112-та окрема бригада за допомогою "Стугни" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль.

Нагадаємо, у Київській області окупанти під час евакуації розстріляли колону жінок і дітей. Це сталося вчора, 11 березня, при спробі евакуації з села Перемога (Баришівський район) у бік села Гостролуччя - за узгодженим з РФ "зеленим" коридором.

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