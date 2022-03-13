Тероборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її просування.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Тероборона Києва зупинила просування ворожої техніки", - заявив він.
За словами Геращенко, 112-та окрема бригада за допомогою "Стугни" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль.
Нагадаємо, у Київській області окупанти під час евакуації розстріляли колону жінок і дітей. Це сталося вчора, 11 березня, при спробі евакуації з села Перемога (Баришівський район) у бік села Гостролуччя - за узгодженим з РФ "зеленим" коридором.