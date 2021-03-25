Голова Верховної Ради Дмитро Разумков припустив, що на позачергових засіданнях депутати можуть розглянути близько 17-18 питань.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що у вівторок, 30 березня, можуть відбутися дві позачергові засідання парламенту.

Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

Читайте такожУ Навального відмовилися виправити карту з "російським" Кримом – Чубаров

“Станом на сьогодні офіційних звернень ні від президента України, ні від народних депутатів не надходило. Але попередньо ми можемо говорити про те, що позачергове засідання Верхової Ради, скоріш за все, відбудеться у вівторок о 13.00. Можливо їх навіть буде два”, - сказав спікер.

Разумков розповів, що одне із засідань може бути ініційоване президентом для розгляду низки економічних питань та протидії пандемії.

“Паралельно з цим народні депутати звернулися до апарату ВР щодо видачі їм підписних листів на ще одне позачергове засідання, яке, скоріш за все, також відбудеться у вівторок”, - зазначив він.

За його словами, на цьому засіданні передбачається заслуховування інформації представників силових відомств щодо подій під Офісом президента 20 березня.

За словами Разумкова, також передбачено розгляд питань, які стосуються дострокового припинення повноважень народних депутатів, які пішли працювати в органи виконавчої влади.

Він додав, що в листі, з яким звернулися народні депутати, йдеться про необхідність розгляду на цьому позачерговому засіданні питання щодо призначення виборів мера Харкова, оскільки “у Верховній Раді вже є повний пакет документів, є відповідна постанова, і вона має бути розглянута”.

Спікер нагадав, що такі вибори можуть відбутися восени.

“В цілому, думаю, що може бути десь до 17-18 питань, які Верховна Рада зможе розглянути у вівторок”, - сказав Разумков.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов повідомив, що на 30 березня заплановані два позачергові засідання Верховної Ради.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк