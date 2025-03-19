Україна припинить атаки на російські об'єкту лише у тому разі, якщо росіяни припинять завдавати ударів по цивільним, енергетичним і інфраструктурним об'єктам в Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна підготує список різних об'єктів, які не мають зазнавати ударів з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зокрема, у президента України запитали, що йому потрібно, аби видати наказ про припинення ударів по російськими нафтовим об'єктам.

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"Точно запевнень і тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці - цього замало. Чому? Тому що, на жаль, ця війна зробила нас дуже практичними людьми. Приклад про учорашній удар після слів Путіна, що не буде ударів по енергетиці і цивільній інфраструктурі. Він сказав, що віддав наказ. І після цього було 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, 2 балістичні ракети "Іскандер", - повідомив Зеленський.

За його словами, Росія нанесла удари були по Сумській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Чернігівській областях, у тому числі по підприємствах аграрної продукції та залізниці. Також уражено було 21 звичайний будинок.

"Це вартість слів Путіна. Тому, одних слів недостатньо. Дуже хочеться, щоби дійсно був контроль", - відзначив Зеленський.

Він додав, що має відбутися технічна зустріч у Саудівській Аравії, але головним суб'єктом контролю, на його переконання, мають бути США.

"І якщо у нас буде така відповідна домовленість, буде список об’єктів. Список у нас є - список цивільних, енергетичних, інфраструктурних об’єктів. Цей список ми обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руські не будуть бити по нашим об’єктам - ми точно не будемо бити по їх об’єктах", - наголосив Зеленський.

Домовленність щодо зупинки ударів по різних об'єктах - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російський правитель Володимир Путін висунув низку умов для запровадження 30-денного перемир'я з Україною. Зокрема, він зажадав зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ.

При цьому, Путін заявив, що після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом віддав наказ не завдавати ударів впродовж 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Водночас, цієї ночі Росія все ж здійснила чергову масовану повітряну атаку.

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