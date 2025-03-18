Цієї ночі в небі України фіксують російські дрони-камікадзе типу "Shahed", у столиці чутно роботу сил протиповітряної оборони.

О 23:44 Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у повітряному просторі Києва є ударні безпілотники, людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриття до відбою. Також дрони помітили на сході Вінниччини, вони летять південно-західним курсом на Хмельниччину.

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Оновлено о 00:00: У центральних районах Києва працює протиповітряна оборона, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Оновлено о 23:50: У повітряному просторі Броварів, Калинівки та Макарова також є дрони, там можлива робота ППО.

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