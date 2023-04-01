Було обговорено оборонну взаємодію України та Франції, а також подальші кроки з реалізації Формули миру

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляється у Twitter Зеленського. "У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації Формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - йдеться в повідомленні.

Міжнародна підтримка України

31 березня відбувся саміт "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні". У ньому взяли участь 47 держав і організацій, зокрема, прем'єр-міністри Словаччини Едуард Гегер, Словенії Роберт Голоб та Хорватії Андрій Пленкович і президент Молдови Мая Санду та президент України Володимир Зеленський.

Відео дня

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер відзначив, що Формула миру президента України Володимира Зеленського -це єдиний мирний план, який треба підтримувати світовій спільноті.

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