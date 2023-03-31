Голова словацького уряду переконаний, що Україна виграє війну.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявляє, що Формула миру президента України Володимира Зеленського - це єдиний мирний план, який треба підтримувати світовій спільноті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геґер сказав у Києві на прес-конференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь 47 держав і організацій.

Геґер зазначив, що чим сильніші українці - тим безпечнішою є Європа. "Кожного дня українці стають сильнішими завдяки нашій допомозі й завдяки їхній налаштованості та рішучості виграти цю війну. І вони виграють цю війну. Вони повинні виграти цю війну", - сказав Геґер.

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За його словами, усі розуміють, яке значення має ця війна. "Україна продемонструвала велике лідерство і мужність у захисті наших цінностей. Насправді, ця війна про наше майбутнє - про майбутнє цього світу", - сказав Геґер.

Прем'єр Словаччини наголосив, що треба підтримувати Україну, тому що вона є частиною Європи, і для того, щоб жити у вільному і демократичному світі, цінувати і поважати свободу і людську гідність, права людини і демократію.

Він сказав, що з цієї причини всі в Європі прагнуть миру, і Україна - передусім.

"Існує лише один мирний план - це мирний план Володимира Зеленського. Це мирний план України. Це ми маємо поважати і підтримувати. Усі демократичні та розвинуті країни світу", - заявив Геґер.

Мирний план для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні її реалізувати. Формула миру містить 10 основних пунктів, у тому числі виведення російських військ з України й відновлення її територіальної цілісності.

23 лютого 141 країна-член ООН підтримали резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні. У тексті резолюції висловлюється наполегливий заклик до Росії негайно і безумовно вивести всі її війська з території України. "Проти" резолюції проголосували сім країн і "утримались" - 32. Країни, які виступили проти миру в Україні: Росія, Білорусь, Північна Корея, Еритрея, Малі, Нікарагуа і Сирія.

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